Τσίπρας στο Φόρουμ του ΟΤ: Το δημοψήφισμα δεν ήταν κωλοτούμπα, αλλά Plan B

Για το δημοψήφισμα του 2015, το βιβλίο της Άνγκελα Μέρκελ, την εκλογή ΠτΔ αλλά και τις δικές του μελλοντικές βλέψεις μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη στο φόρουμ με θέμα «Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο-Ελλάδα 2030» που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε επανεμφάνιση, αμέσως μετά τις αντιδράσεις που έφεραν τα απομνημονεύματα της Άνγκελα Μέρκελ και όσα ανέφερε η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος για την περίοδο διακυβέρνησής του. Ο κ. Τσίπρας επέκρινε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι συντηρείται η προεδρολογία. «Έκανε ενοχλημένο δήθεν το Μέγαρο Μαξίμου για την πρόταση Σαμαρά για τον Καραμανλή, αλλά οι διαρροές για τον Νίκο Δένδια έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τη στάση του ευνοεί μία «θεσμική παρεκτροπή».

«Δημιουργείται ένα πλαίσιο που δεν είναι κομψό. Έχουμε Πρόεδρο και έχει δικαίωμα ανανέωσης θητείας. Δεν την επέλεξα εγώ, εγώ όπως γνωρίζετε επέλεξα τον κ. Παύλοπουλο, τηρώντας το έθιμο, την παράδοση Προέδρου από το αντίπαλο ”στρατόπεδο” και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης υποστήριξα πως ο κ. Παυλόπουλος ήταν ένας καλός Πρόεδρος και έπρεπε να έχει και δεύτερη θητεία, όπως ο αείμνηστος Στεφανόπουλος, ο αείμνηστος Παπούλιας. Τώρα οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να μας πει που έκανε λάθος (η Πρόεδρος), γιατί δεν θα ανανεώσει την θητεία της η κα Σακελαροπούλου. Και το οφείλει γιατί με ευθύνη του εξελίσσεται η συζήτηση. Μπορούσε να γυρίσει την συζήτηση λέγοντας ”είναι μία καλή Πρόεδρος”. Η συζήτηση άνοιξε με ευθύνη του πρωθυπουργού».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε ότι ήταν ο ίδιος που πρότεινε στην συνταγματική αναθεώρηση, την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου, εκλογής ΠτΔ προκειμένου να μην παράγει τετελεσμένα πολιτικά γεγονότα. «Είχε ταλαιπωρηθεί ο τοπος τα τελευταία χρόνια από μία διαδικασία που δεν ήταν ορθή». Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε εμμέσως την αυτοκριτική του για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015: «Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν θέλω να το κρύψω, καταψηφίσαμε τον κ. Δήμα αν και δεν ήταν μία ελκυστική πρόταση από τον κ. Σαμαρά. Εντούτοις εγώ εισηγήθηκα ως πρωθυπουργός την αλλαγή αυτού του άρθρου. Ορθώς δεν δημιουργεί η εκλογή προέδρου τετελεσμένα γεγονότα, εντούτοις όμως γεγονότα μπορεί να φέρει. Η εκλογή ΠτΔ δεν είναι ένα νομοσχέδιο δικαιωμάτων, όπως η ισότητα στο γάμο, είναι μία πολύ σοβαρή μείζονα θεσμική πολιτική διαδικασία».

Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα γιατί όπως υποστήριξε «διεγράφη ο Αντώνης Σαμαράς αλλά είναι ισχυρές οι απόψεις του στη ΝΔ όπως ισχυρές είναι και του Κώστα Καραμανλή». Απέφυγε να πάρει θέση για την πρόταση της Νέας Αριστεράς για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο για τον οποίο αρκέστηκε να πει ότι «είναι ένας εξαιρετικός λειτουργός της δικαιοσύνης».

Too little too late η πρόταση Ανδρουλάκη

Σχολιάζοντας την πρόταση Ανδρουλάκη για την έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες, είπε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πω “κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little too late». Εξειδικεύοντας είπε πως καλωσορίζει την πρόταση αλλά την χαρακτήρισε συμβολική χωρίς να λύνει το πρόβλημα. «Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν οι τραπεζίτες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών» πρόσθεσε.

Για το βιβλίο Μέρκελ

Για τα όσα ανέφερε η Άνγκελα Μέρκελ στα απομνημονεύματά της είπε πως δεν την καθαγιάζει και θα κριθεί από την ιστορία. Σημείωσε πως δεν έχει σημασία πώς αισθάνεται ο ίδιος αλλά όσοι επένδυσαν στον μύθο ότι την χώρα την κατέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε τα μνημόνια, φέρνοντας όλα τα δεινά. Φαντάζομαι θα είναι δύσκολα για όλους αυτούς και τους συναδέλφους σας που πρωτοστάτησαν στην προπαγάνδα, ιδίως για όσους ήταν ένθερμοι “μερκελιστές”».

Πρόσθεσε ότι είναι ένα βιβλίο που έχει υποκειμενική οπτική, αλλά ήταν πρωταγωνίστρια και καταθέτει και γεγονότα. Επέμεινε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρά τα λάθη και τις αντιφάσεις του έσωσε τη χώρα. «Υπάρχουν δύο κυρίαρχοι μύθοι: Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε ολοκληρώσει σχεδόν τα πάντα και αν δεν είχε μεσολαβήσει η μη εκλογή Δήμα θα είχαμε βγει από τα μνημόνια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος μύθος» είπε χαρακτηριστικά. «Ο δεύτερος μύθος είναι ότι η διαπραγμάτευση κόστισε 100 δισ, 200 δις, ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Η αλήθεια – χωρίς να θέλω να ισχυριστώ ότι όλα έγιναν ορθά και θα υπάρξει ιστορική αποτίμηση -είναι ότι το δημοψήφισμα μας έδωσε πρώτη φορά συμφωνία με τους εταίρους μας». Χαρακτήρισε δε το δημοψήφισμα ως Plan B, απαρνούμενος τον όρο «κωλοτούμπα».

«Προφανώς σκέφτηκα το “Go back” όταν πήγα να διαπραγματευτώ με τη Μέρκελ. Αλλά όταν πας σε διαπραγμάτευση πας με αντίθετες θέσεις. Τι νομίζετε ότι όταν συνάντησα τον Ερντογάν σκεφτόμουν ότι του έλεγα ότι δεν τηρεί το διεθνές δίκαιο; Απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχει πειράξει την ίδια αυτή η φράση, αλλά έχει πειράξει πολύ όσους τη σχολιάζουν».

Ερωτηθείς αν βλέπει στο μέλλον συγκυβερνήσεις, είπε πως αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ δύσκολος ο σχηματισμός αυτοδύναμης κυβέρνησης ενώ αναφέρθηκε και στην πλειάδα κομμάτων. «Μόνο θετικός δεν είναι ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου. Αν θέλουμε να έχουμε εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης, αυτός ο πολυκερματισμός να μας προβληματίσει και να βρούμε τρόπους να τον υπερβούμε». Για την προσωπική του στάση απέναντι στα πράγματα απάντησε: «Δεν αισθάνομαι ούτε δύσκολα ούτε άσχημα γιατί ένας ενεργός πολιτικός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή» για να προσθέσει: «Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι γι’ αυτό τον χώρο και θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο»