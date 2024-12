Nemo Ελλάδα: Όλοι είναι πολύ ανοιχτοί, ο κόσμος είναι χαρούμενος

Στην Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες το Nemo, ο non binary νικητής της Eurovision, ο οποίος θα κάνει μία εμφάνιση-έκπληξη στα φετινά MadWalk. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή των MadWalk το Nemo μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τα πράγματα που του αρέσουν στην Ελλάδα, τη γνωριμία του με τη Μαρίνα Σάττι στη Eurovision, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί τον πρώτο non binary νικητή του διαγωνισμού.

Nemo: Λατρεύω την Ελλάδα, θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Μαρίνα Σάττι

«Τη λατρεύω την Ελλάδα, λατρεύω τη μίξη των ιστορικών κτιρίων με τα μοντέρνα. Αν και έβρεχε, όλοι ήταν έξω και έπιναν το ποτό τους. Όλοι ήταν τόσο προσεγγίσιμοι, μιλούσαν μεταξύ τους και λατρεύω το συναίσθημα που νιώθω ενώ είμαι εδώ. Όλοι είναι πολύ ανοιχτοί, νιώθω ότι υπάρχει πολλή χαρά στον κόσμο, και νιώθω μεγάλη χαρά όταν μιλάω στον κόσμο, και αυτό είναι που κάνει την Ελλάδα ξεχωριστή», είπε αρχικά το Nemo. Σε ερώτηση για το αν ξέρει κάποιες λέξεις στα ελληνικά, το Nemo είπε με πολύ καλή προφορά «Ελλάδα, σε αγαπώ!», ενώ αναφορικά με την αποψινή του εμφάνιση στα MadWalk αποκάλυψε ότι: «Θα είμαι στη σκηνή με χορευτές και μοντέλα, θα είναι ένας συνδυασμός ενός fashion show και δύο δικών μου τραγουδιών».

Ο non binary νικητής της Eurovision αναφέρθηκε και στη Μαρίνα Σάττι, περιγράφοντας ότι νιώθει ότι έχει δημιουργήσει μια αυθεντική σύνδεση μαζί της, και εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεργαστούν. «Είμαι μεγάλος φαν της Μαρίνας Σάττι, και της μουσικής της», είπε. Σχολιάζοντας, τέλος, ότι είναι το πρώτο non binary άτομο που κέρδισε τη Eurovision, το Nemo τόνισε: «Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, αν όχι η μεγαλύτερη. Ξέρω πόσα μπορεί να σημαίνει αυτό για κάποιους ανθρώπους, για τα queer άτομα όπως εγώ, ότι ένα non binary άτομο μπορεί να πετύχει τα πάντα, όπως όλοι οι άλλοι, και επίσης να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου στη σκηνή».