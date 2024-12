Χάντερ Μπάιντεν – χάρη: “Τα λάθη μου αξιοποιήθηκαν για πολιτικό σκοπό”

Ο Χάντερ Μπάιντεν σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην απόφαση του πατέρα του, του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, να του χορηγήσει πλήρη προεδρική χάρη. Η αμνηστία, που εκδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, απαλλάσσει τον Χάντερ από τις επερχόμενες ακροάσεις καταδίκης για κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα και φοροδιαφυγή. Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενες τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Στη δήλωσή του, ο Χάντερ αναγνώρισε τα λάθη του παρελθόντος και τόνισε τη δέσμευσή του να επανορθώσει. «Παραδέχθηκα και ανέλαβα την ευθύνη για τα λάθη μου κατά τις πιο σκοτεινές ημέρες του εθισμού μου – λάθη που αξιοποιήθηκαν για να ταπεινωθώ και να ντροπιαστώ δημόσια εγώ και η οικογένειά μου για πολιτικό σκοπό». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κατά την ανάρρωση, μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να επανορθώσουμε, όπου είναι δυνατόν, και να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, αν δεν θεωρήσουμε ποτέ δεδομένο το έλεος που μας έχει δοθεί. Δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένη την επιείκεια που μου δόθηκε σήμερα και θα αφιερώσω τη ζωή που έχω ξαναχτίσει για να βοηθήσω όσους εξακολουθούν να είναι άρρωστοι και να υποφέρουν».

