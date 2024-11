Λίαμ Πέιν: Τρεις οι κατηγορούμενοι για τον θάνατό του

Τρεις άνθρωποι κατηγορούνται για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, πρώην μέλους των One Direction σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας. Ο 31χρονος τραγουδιστής έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο Casa Sur στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη δήλωση της εισαγγελίας του Αντρές Εστέμπαν Μαντρέα, οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «εγκατάλειψη προσώπου που οδήγησε σε θάνατο και παροχή και διευκόλυνση πρόσβασης σε ναρκωτικές ουσίες». Η ανακοίνωση επισημαίνει πως «ο Λίαμ Πέιν παρουσίαζε εμφανή μείωση ή απώλεια συνείδησης την στιγμή της πτώσης».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές βρήκαν στο δωμάτιο του Πέιν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ διασκορπισμένα γύρω από σπασμένα αντικείμενα και έπιπλα. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν την εισαγγελία να συμπεράνει ότι ο τραγουδιστής πιθανόν να είχε υποστεί κρίση που προκλήθηκε από κατάχρηση ουσιών τη στιγμή της πτώσης του.

BREAKING: Three people have been charged in connection with the death of One Direction star Liam Payne in Argentina, a prosecutor’s office has saidhttps://t.co/07BOaTjuKD

— Sky News (@SkyNews) November 7, 2024