Ιράν: 16χρονο κορίτσι αυτοκτόνησε αφού απειλήθηκε με αποβολή, επειδή χόρεψε χωρίς χιτζάμπ

Η Arezo Khavari, μια 16χρονη μαθήτρια στο Ιράν, , αυτοκτόνησε αφού απειλήθηκε με αποβολή από το σχολείο, επειδή καταγράφηκε να χορεύει χωρίς να φοράει χιτζάμπ. Η είδηση που προκαλεί σοκ έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της φοιτήτριας από το Ιράν που έμεινε με τα εσώρουχα, για να διαμαρτυρηθεί, συνελήφθη και κακοποιήθηκε βάναυσα. Οι τελευταίες στιγμές της 16χρονης αποτυπώνονται σε φωτογραφία στην οποία φέρεται να είναι η ίδια στην άκρη ενός κτιρίου λίγο πριν βουτήξει στο κενό.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής την Τρίτη, ο υποδιευθυντής επέπληξε την Arezo για την ενδυμασία της. Φορούσε τζιν εκείνη την ημέρα και έβγαλε για λίγο τη μαντίλα της, ενώ έπαιζε με τους συμμαθητές της, μια πράξη που ο υποδιευθυντής δεν ενέκρινε. Ο τελευταίος φέρεται να βιντεοσκόπησε την Arezo και να την απείλησε ότι θα δείξει το βίντεο στον διευθυντή, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποβολή της. Για να μειωθούν οι εντάσεις, η 16χρονη άλλαξε ακόμα και το παντελόνι της.

Sad news from Iran.

16-y-o school girl Arezoo Khavari took her life after coming under attack by her school for refusing to follow Islamist dress codes and wearing the veil in public.

She was threatened with expulsion and legal consequences by the regime. pic.twitter.com/cWR06QYksv

