H Μπιγιονσέ ντύθηκε Πάμελα Άντερσον στο Baywatch – Δείτε φωτογραφίες

Μπορεί το Halloween για τους περισσότερους να έχει περάσει αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει για την Μπιγιονσέ.

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε την Τρίτη να αναρτήσει φωτογραφίες της με την ίδια ως ναυαγοσώστρια.

Η Μπιγιονσέ διάλεξε, μάλιστα, ως πρότυπο την Πάμελα Άντερσον ως ναυαγοσώστρια του Baywatch.

Beyoncé for BEYWATCH with BODYGUARD!

Our first “visual” in years. Wow! This feels surreal and unreal 😩

Beyoncé as Pamela Anderson on Baywatch >>>> pic.twitter.com/BMaLco9pQ5

— I Choose Violence (@ourhermitage) November 5, 2024