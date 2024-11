Νίκη Τραμπ εκλογές 2024: Είμαι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ -Αυτή θα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής

To FOX News προβλέπει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και η εταιρεία παρακολούθησης και ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων Decision Desk HQ προβλέπουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ προβλέπεται να κερδίσει την προεδρία, εξασφαλίζοντας μια δεύτερη θητεία σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου έφυγε από την Ουάσινγκτον υπό το σύννεφο της ντροπής και με αβέβαιο πολιτικό μέλλον, γράφει το The Hill, σύμφωνα με το Decision Desk HQ.

BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk projects that Donald Trump will become the 47th President of the United States. pic.twitter.com/jQBA6Dlx1n

— Fox News (@FoxNews) November 6, 2024