Κάμαλα Χάρις – εκλογές ΗΠΑ: Πάνε για ύπνο οι υποστηρικτές της

Oι υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις, εγκαταλείπουν τον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Howard, καθώς τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών δίνουν νικητή τον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από περίπου λίγη ώρα, ο προαύλιος χώρος στο κέντρο του Πανεπιστημίου ήταν γεμάτο με υποστηρικτές της Χάρις έτοιμους να γιορτάσουν. Αλλά τα πρώτα αποτελέσματα, στις πολιτείες-κλειδιά πρώτα και κύρια, μετέτρεψαν την συνάθροιση, γρήγορα σε κάτι που δεν έμοιαζε με γιορτή.

🇺🇸🚨‼️ Footage of Kamala supporters leaving Howard University as her campaign official announced she wouldn’t speak tonight. https://t.co/w9wH9fRcOV pic.twitter.com/4az0Lu8J6m

Σκορπάνε οι υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις

Εκατοντάδες υποστηρικτές απομακρύνθηκαν, οι περισσότεροι από τους οποίους αρνούνται πλέον να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, καθώς η πιθανότητα νίκης της Χάρις φαίνεται να έχει απομακρυνθεί σημαντικά. Το πλήθος έχει σχεδόν εξαφανιστεί αφότου ανακοινώθηκε από υψηλόβαθμο μέλος της εκστρατείας ότι η Χάρις δεν θα εμφανιστεί απόψε για να πραγματοποιήσει ομιλία.

Kamala Harris supporters are starting to leave Howard University, where the Democrats set up headquarters for election night without waiting for the final results. President Trump wins again. pic.twitter.com/blXhUSV8kc

