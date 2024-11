Εγγονή Τραμπ: Ποια είναι η νεαρή Κάι που τράβηξε τα φλας

Η μεγαλύτερη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, έκλεψε όλες τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ομιλίας του παππού της την Τετάρτη.Η ομιλία μεταδόθηκε στις 3 το πρωί (τοπική ώρα) και ήταν ένα είδος νικητήριας ομιλίας για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, που επανεξελέγη στην προεδρία της χώρας. Καθώς μιλούσε, η 17χρονη κόρη του γιου του, Ντόναλντ (Ντον) Τραμπ Τζούνιορ, βρέθηκε στο επίκεντρο, πλαισιωμένη από την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εντυπωσιακή νεαρή κοπέλα φόρεσε ένα μαύρο μίνι φόρεμα με παγιέτες και τιράντες, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα, ενώ επέλεξε να αφήσει τα μακριά, ίσια μαλλιά της κάτω. Ακόμη, επέλεξε να φορέσει πολλά χρυσά βραχιόλια, ρολόι, κρεμαστά σκουλαρίκια και έναν χρυσό σταυρό στον λαιμό. Είχε ένα διακριτικό και φρέσκο μακιγιάζ και σκούρο κόκκινο μανικιούρ. Στεκόταν δίπλα στον πατέρα της και στην αρραβωνιαστικιά του, Kimberly Guilfoyle.

Λίγο αργότερα, η 17χρονη έκανε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ή δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σ’ αγαπώ! Το μέλλον θα είναι φανταστικό». Συνόδευσε την ανάρτησή της με μια φωτογραφία όπου ποζάρει με τον παππού της, μετά την ομιλία του στη Φλόριντα. Η Κάι έκανε την πρώτη της σημαντική εμφάνιση πριν από λίγους μήνες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Έκτοτε προκάλεσε αίσθηση στα social media.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! , the future gonna be fantastic 🇺🇸 pic.twitter.com/ojpjSoCTQc

— kai (@kaitrumpgolfer) November 6, 2024