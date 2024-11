Αποπομπή Γκάλαντ – Ισραήλ: Επεισόδια τη νύχτα, «μας αξίζουν καλύτεροι ηγέτες»

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ το βράδυ για να διαδηλώσεων εναντίον της αποπομπής του υπουργού Άμυνας από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η καθαίρεση του υπ. Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, με τον οποίο οι σχέσεις είχαν γίνει τεταμένες κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και διόρισε στη θέση του τον νυν επικεφαλής της διπλωματίας Ισραέλ Κατς. Ο Νετανιάχου διόρισε τον Γκίντεον Σάαρ υπουργό Εξωτερικών. «Εν μέσω πολέμου, η εμπιστοσύνη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας” αλλά “τους τελευταίους μήνες, αυτή η εμπιστοσύνη χάθηκε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε επιστολή που απηύθυνε στον Γκάλαντ, προσθέτοντας ότι “επέλεξε να διορίσει τον υπουργό Ισραέλ Κατς για να τον αντικαταστήσει».

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως ανέπτυξε δυνάμεις για να τηρηθεί «η δημόσια τάξη». Διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν, που διασχίζει την παραθαλάσσια μητρόπολη, με ορισμένους να φορούν μπλουζάκια που έγραφαν «φέρτε τους πίσω στο σπίτι τώρα», αναφερόμενα στους 97 ισραηλινούς ομήρους που θεωρείται πως παραμένουν στα χέρια παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους ωστόσο οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ το βράδυ για να διαδηλώσεων εναντίον της αποπομπής του υπουργού Άμυνας από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «μας αξίζουν καλύτεροι ηγέτες» και φώναζαν συνθήματα απαιτώντας ο κ. Νετανιάχου να παραιτηθεί ή χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη». Μάλιστα, στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν στην οικία του Νετανιάχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση και να κινητοποιηθούν δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας. Ο κ. Γκάλαντ ήταν «ο μοναδικός φυσιολογικός άνθρωπος στην κυβέρνηση», σχολίασε ο Σαμουήλ Μίλερ, εκπαιδευτικός 54 ετών, προσάπτοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου πως άνοιξε «νέα μέτωπα», πως διεξάγει «αδικαιολόγητους πολέμους».

#BREAKING: Demonstration in Tel Aviv after the dismissal of Galant

Several hundred demonstrators blocked traffic on the Ayalon highway and set several fires to protest the firing of Yoav Galant in the middle of the war. pic.twitter.com/UEzMSNbxNB

— 👑 SHAIKH 👑 (@azharfru1) November 5, 2024