Πέρκινς για Μπακς: «Ο Αντετοκούνμπο έχει… αίμα στα χέρια του»

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έχουν αρχίσει καθόλου καλά την τρέχουσα σεζόν. Σε 7 ματς έχουν σημειώσει μόλις 1 νίκη ενώ με το ρεκόρ τους πλέον να βρίσκεται στο 1-6, βρίσκονται στον «πάτο» της βαθμολογίας. Ο Κέντρικ Πέρκινς, με 15 χρόνια καριέρας στο NBA από το 2003 μέχρι και το 2018 έχοντας περάσει από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Ορλίνς Πέλικας και Κλίβελαντ Καβαλίερς, μίλησε στην εκπομπή First Take και έριξε το περισσότερο φταίξιμο για την εικόνα των «ελαφιών» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ο Γιάννης ήταν αυτός που έστρωσε το κρεβάτι του, αυτός πρέπει να ξαπλώσει σε αυτό. Πάει πολύ πριν την απόλυση του Έντριαν Γκρίφιν. Και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν απολύθηκε, ο άνθρωπος με τον οποίο κέρδισαν το πρωτάθλημα; Μετά, εντελώς ξαφνικά απολύεις τον Έντριαν Γκρίφιν. Ο Γιάννης πίεσε να γίνει η ανταλλαγή με τον Ντέμιαν Λίλαρντ ώστε να διώξει τον Τζρου Χόλιντεϊ από εκεί. Έτσι έχει το πράγμα. Έχει ο Γιάννης αίμα στα χέρια του; Φυσικά, σε όλο αυτό».

.@KendrickPerkins says Giannis shouldn't be looking for a way out of Milwaukee after the rough start to the season 👀

“Giannis is the one who made his bed, he's the one who got to lay in it.” pic.twitter.com/BzBOUqTXZx

